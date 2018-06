MICE : à Nantes, un repas participatif en 3 actes pour souder les équipes

"rompre avec la grammaire du repas d'affaires, d'inventer la nouvelle vague du dîner d'entreprise : de la qualité dans l'assiette et le verre, de la décontraction pour l'ambiance, le tout saupoudré de créativité"

Après les soirées Vikings et Rock , les équipes du Voyage à Nantes ont imaginé un diner participatif en 3 actes, une soirée scénarisée et conviviale mêlant animations et produits locaux.Les participants sont plongés dans un décor sobre qui évoque l'univers des producteurs et pécheurs locaux en s'appropriant leurs outils professionnels (cagettes, transpalettes, racks pâtisserie...). La mise en scène change à chaque acte : panneaux de différentes couleurs, ballons en forme de poisson, carotte ou fraise. Les objets détournés se transforment en ustensiles de cuisine : l'arrosoir pour la sauce, la boite de conserve pour le coulis...Répondant au cahier des charges du Voyage à Nantes, l'agence de designers "Barreau et Charbonnet" a concocté une scénographie originale. Les tables en inox sont installées autour d'une scène centrale qui s'anime au début de chaque acte.Le premier acte s'intitule : pêcher son poisson à la criée depuis une "pêcherie". C'est une version adulte de la pêche à la ligne où il s'agit, pour le ou les représentant(s) désigné(s) par chaque table, de ferrer les papillotes de lotte fumée.Le second acte invite à cueillir ses légumes chez le producteur. Les maraîchers pénètrent dans l'arène poussant chacun un diable sur lequel s'empilent de mini potagers. Les convives se questionnent mutuellement concernant le contenu du cageot déposé sur la table : quelle est la composition de la terre sur laquelle semblent pousser les légumes ?Et pour le dernier acte : "emporte-piècer son biscuit dans la matière". Chaque invité compose son dessert en découpant un morceau de Gâteau Nantais à l'aide d'un emporte - pièce en forme de biscuit LU. Puis il y ajoute à sa guise des fruits de saison. Animation et décontraction garanties.Voyage à Nantes a mis en place ce diner pourCette production est le résultat d'une collaboration avec les deux traiteurs, Maison Ruffault Traiteur et Val d'Evre Traiteur ainsi que l'agence de designers "Barreau et Charbonnet".: 100 € TTC par personne sur la base de 100 personnes minimum. Ce tarif comprend tout (cocktail apéritif, vins mobilier, scénographie le régisseur, la mise en lumière la location, sécurité, nettoyage ...) hormis la location de la salle.: La Hab Galerie (capacité de 100 à 400 personnes), Les Machines de l'Iles (de 100 à 800 personnes) affaires@nantes-tourisme.com - T.33(0)2 40 20 60 13.