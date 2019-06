Masternaut lance le suivi d'activité en temps réel

Ce nouveau service On Time s'articule autour de quatre fonctionnalités principales.



Répartition des missions : Masternaut On Time permet d’affecter une mission à un véhicule ou à un conducteur sur la plateforme Connect. Chaque agent sur le terrain reçoit la liste des des missions et toutes les informations correspondantes à travers son application SmarterDriver.



Suivi des missions en temps réel : cette fonctionnalité compare la position des véhicules avec les adresses de livraisons ou interventions, et offre la possibilité d’avertir les managers (gestionnaire de flotte, directeur des opérations…) de tout retard par rapport à l'activité planifiée, afin de pouvoir faire les ajustement nécessaires, et le suivi client associé.



Rapport prévu et réalisé : Masternaut On Time peut créer des rapports planifiés, afin d’identifier les domaines de gestion pouvant être optimisés. Les opérateurs peuvent déterminer le pourcentage d’interventions effectuées dans les temps, le taux effectif de missions réalisées par rapport au planning prévu, ou encore la durée de chaque mission. Ces analyses peuvent s’effectuer en fonction d’un véhicule, client, ou conducteur ciblé pour une visibilité complète.



Suivi de livraison SMS/e-mail : Pour une satisfaction optimale des clients, “On Time” offrira très bientôt la possibilité de leur envoyer un SMS ou un email automatique, incluant un lien pour suivre le véhicule sur une carte ; mais également de prévenir des retards. Le client étant prévenu, il aura plus de chance d’être présent et disponible.