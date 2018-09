Messageries internet gratuites sur Southwest

Southwest Airlines a supprimé les frais de 2 dollars (1,72 euros) pour la messagerie texte en vol et permettra désormais aux passagers d'envoyer des messages gratuits via WhatsApp et iMessage - à condition que les voyageurs aient ces applications sur leur téléphone ou appareil mobile avant l'embarquement.



La compagnie américaine précise que ce service gratuit est en cours d'installation sur ses avions équipés de wifi, mais qu'elle continuera de facturer des frais de 8 dollars (6,88 euros) pour le wifi en vol. Cela ne sera pas nécessaire pour envoyer des textes.



Alaska Airlines, Delta Air Lines et United Airlines offrent déjà la messagerie texte gratuite. American Airlines a annoncé son intention de le faire, mais n'a pas encore mis en œuvre ce service.