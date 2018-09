Météo : Florence perturbe les vols aux Etats-Unis, Isaac aux Antilles

un ouragan majeur

Les voyageurs d'affaires sont appelés à la vigilance, la saison des cyclones débute et s'annonce mouvementée.Selon le Centre national des ouragans (NHC), les aéroports de la côte Est pourraient être fermés en raison de la violence annoncée de l'ouragan Florence. 37 millions d'habitants seraient directement menacés. La tempête s'est transformée en ouragan classé ce lundi en catégorie 3 puis très vite 4. Il approche de la côté Est des États-Unis et le Centre national des ouragans (NHC) prévient qu'il est devenu "". Il est actuellement à environ 2000 km de la côte sud-est des Etats-Unis et devrait la toucher. La population de l'Etat de Caroline du Sud située sur la côte a été invitée à quitter la zone, 1 million de personnes doivent évacuer.Parallèlement, l'alerte jaune pour cyclone (niveau de pré-alerte) a été déclenchée lundi en Martinique, en Guadeloupe et sur les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. L'ouragan est "" actuellement et sa trajectoire est "" mais les autorités ont préféré anticiper auprès d'une population encore traumatisée par le passage de l'ouragan Irma.