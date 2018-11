Milan : le personnel au sol de Linate et Malpensa en grève, vendredi

Le personnel au sol et les bagagistes des aéroports de Milan sont appelés à faire grève le 30 novembre prochain. Ce mouvement de 24 heures à Linate et Malpensa pourrait entraîner des retards et annulations de vols.



Par ailleurs, les files d'attente risquent être plus longues que d'habitude aux comptoirs d'enregistrement, aux contrôles de sûreté et aux tapis à bagages.



Il est ainsi conseillé aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport et de prévoir plus de temps pour leur transit si leur décollage est confirmé.