Moins d'accidents mortels sur les routes françaises en octobre

La baisse en octobre est importante (-13,8%) avec 275 personnes tuées, contre 319 au cours du même mois en 2017, a annoncé ce jeudi la Sécurité Routière. Après une chute en juillet (-5,5%) puis en août (-15,5%), la mortalité sur les routes de métropole avait augmenté en septembre (+8,8%, par rapport à septembre 2017), selon les estimations provisoires de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR).



Depuis le 1er juillet la vitesse maximale autorisée sur les routes secondaires est passée de 90 à 80 km/h. " L'objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de morts et moins de blessés graves ", avait expliqué en juin le Premier ministre, Edouard Philippe. " 3 500 à 3 600 morts par an, 75 000 blessés par an, dont 25 000 font l'objet de lésions soit cérébrales, soit physiques qui seront durables, permanentes et irréversibles, c'est évidemment un constat qui n'est pas acceptable, c'est un coût humain terrifiant ", avait ajouté le chef du gouvernement.



Il est cependant prématuré d'affirmer que la baisse du nombre de morts est liée à la baisse de la vitesse maximale sur les routes secondaires.