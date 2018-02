Neige et verglas, le point RATP ce mercredi 7 février 17h15

Pour le métro

Le trafic est légèrement perturbé :

- Trafic normal : L1, L2, L14

- Trafic quasi normal : L3, L4, L5, L7, L9, L11, L13

- 3 trains sur 4 : L6, L8, L10, L12



Pour le RER

Le trafic est quasi normal sur le RER A et le RER B (côté RATP)



- Pour le Tramway

- Le trafic est normal sur les T1, T2, T3a et T3b, T5, T7 et T8

- Le T6 est interrompu. Des bus de substitution sont mis en place entre Porte d’Orléans et Viroflay-Rive-Gauche



- Pour les Bus

Le trafic est nul dans les départements du 91 et du 93 par décision préfectorale. Cela concerne 90 lignes



Sur le reste du réseau Bus, la sortie des bus se fait au cas par cas en fonction de l’accessibilité de la voirie afin de garantir la sécurité de nos voyageurs



Le TVM, l’Orlybus, le PC1 et les lignes 20, 22, 27, 29, 32, 38, 39, 42, 43, 52, 53, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 68, 70, 72, 73, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 92, 94, 103, 104, 106, 108, 110, 111, 112, 117, 123, 125, 126, 128, 132, 140, 164, 171, 172, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 206, 208, 211, 213, 216, 217, 220, 260, 281, 286, 306, 308, 317, 378, 380, 388, 393, 396 et 577 fonctionnent



- Pour l’Orlyval

Trafic interrompu entre Orly-Ouest et Orly-Sud



Pour les prochains jours, afin d’éviter le gel des installations et de permettre la continuité du service, la RATP va continuer à faire circuler des trains et tramways la nuit hors service voyageurs.