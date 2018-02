Neige et verglas, le point RATP ce mercredi 7 février matinée

Pour le métro :

• Le trafic est légèrement perturbé avec 3 trains sur 4 en moyenne.



Pour le RER :

• RER A : le trafic est de 4 trains sur 5.

• RER B : le trafic est de 3 trains sur 4. L’interconnexion est interrompue à Gare du Nord à la demande de la SNCF.



Pour le Tramway :

• Le trafic est normal sur les T1, T2 et T3b, T7

• Le T8 fonctionne à 50%

• Le T3a est interrompu entre Porte d’Ivry et Porte de Vincennes.

• Les T5 et T6 sont interrompus.



Pour les Bus

• Le trafic est quasi nul pour la matinée (notamment dans le département 93 par décision préfectorale). La sortie des bus se fera au cas par cas en fonction de l’accessibilité de la voirie afin de garantir la sécurité de nos voyageurs.

• Le TVM (lignes 393 et 396) fonctionne normalement



Pour les prochains jours, la RATP va continuer à faire circuler des trains et tramways la nuit afin d’éviter le gel de ses installations.