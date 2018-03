Neuf départements en vigilance Orange neige et verglas

Un petit épisode neigeux est attendu dans les prochaines heures, si bien que la vigilance court de 19 heures, ce dimanche 18 mars, jusqu'à lundi 19 mars à 10h. Météo France remarque qu'il s'agit d'un " épisode neigeux non exceptionnel mais tardif pour la saison pouvant gêner la circulation ".

Elle concerne le Calvados et l'Eure en Normandie mais aussi Paris et la petite couronne (92, 93 et 94) ainsi que les Yvelines, l'Essonne et le Val-d'Oise.