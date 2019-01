Nîmes : un nouveau palais des congrès en préparation

On sait qu'on peut imaginer une trentaine de congrès par an. Jusqu'ici, il n'y avait pas de salle adéquate et les organisateurs choisissaient Montpellier ou Avignon. Il y a donc un besoin."

La ville de Nîmes a donné sa feuille de route pour le nouveau Palais des Congrès. L'édifice, qui prendra place derrière le Musée de la Romanité, disposera d'une salle de 700 places. Il proposera aussi des espaces de commissions, d’expositions, de restaurations et d’accueil. Ce projet est estimé à 35 millions d'euros hors taxe.Un concours d'architecture va être lancé dans les prochaines semaines pour la conception et la réalisation du futur complexe. Au mois de mai, quatre candidats seront sélectionnés parmi l'ensemble des postulants par un jury. Le lauréat sera ensuite désigné en fin d'année par un autre jury.Le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier, estime que ce projet va permettre de développer le tourisme d'affaires dans le centre ville. Il a expliqué à France Bleu La municipalité table sur un démarrage des travaux en 2022.