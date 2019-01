Nord-est des USA : le trafic aérien perturbé par la neige jusqu'à ce lundi

Plus de 3000 vols ont été annulés entre le samedi 19 et le lundi 21 janvier 2019 aux USA à cause de la tempête Harper qui traverse actuellement les états du Midwest et du Nord-Est du pays. L'aéroport de Chicago O'Hare et New York JFK font partie des plates-formes les plus touchées par les intempéries.



Jetblue a annoncé "annuler de manière proactive environ 770 vols jusqu'à lundi" . En plus des services annulés ou retardés, Delta Air lines et United Airlines ont mis en place des mesures commerciales pour les passagers qui souhaiteraient reporter leur voyage.



Il est conseillé ainsi aux voyageurs d'affaires de vérifier le statut de leur vol avant de se rendre à l'aéroport.



Par ailleurs, si les chutes de neige seront moins importantes ce lundi 21 janvier, plusieurs états vont enregistrer une baisse des températures très rapide à cause de la descente d’air arctique. Au meilleur de la journée lundi, il fera par exemple -12°C à Buffalo (New York), -13°C à Burlington (Vermont), -10°C à Indianapolis (Indiana) et à Minneapolis (Minnesota) ou encore +1°C à Nashville (Tennessee).