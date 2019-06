Notes de frais : 2456 € dépensés en moyenne par les salariés français en 2018 selon Expensya

C’est le secteur des transports qui demande le plus d’argent avec environ 671 €. La restauration tient également une place importante avec 627 € dépensés en moyenne. Suivent l’hébergement avec 398 €, la consommation de carburant avec 247 € et les équipements avec 140 €. À des coûts moindres, les dépenses de parking, de péage, d’entretien automobile ou pour les services tiennent une place importante. Dans le secteur des transports, l’avion représente 27 % des dépenses dans cette catégorie, et a coûté en moyenne 264 € aux salariés français l’an dernier. Au restaurant, un repas coûte en moyenne 30 €.



Les prix investis par dépense sont eux relativement variables. 35 % des dépenses sont comprises entre 10 et 30 euros, 28 % entre 30 et 100 € et 27 % coûtent moins de 10 €. L’étude estime que 40 % des dépenses sont supérieures à 30 €.