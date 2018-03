Nouvel appel à la grève le 30 mars chez Air France

Les pilotes ont donné mandat pour une grève de 144h , cela devrait se traduire par une série d'actions et non par un mouvement de plusieurs jours consécutifs, si l'on comprend le mot d'ordre lancé ce jeudi par l'intersyndicale d'Air France, composée de 10 syndicats tous métiers confondus. Elle appelle en effet à une nouvelle grève pour le 30 mars pour demander une augmentation générale de salaires de 6%.Ce mouvement, qui fera suite aux actions du 22 février et du 23 mars, est d'ores et déjà programmé pour gêner au maximum la compagnie puisqu'il s'agit du vendredi qui précède le week-end de Pâques. Les organisations de pilotes (SNPL, Spaf, Alter), d'hôtesses et stewards (SNPNC, Unsa-PNC, CFTC, SNGAF) et de personnels au sol (CGT, FO et SUD) se réuniront le 26 mars pour décider des suites du mouvement.