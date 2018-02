Nouvel épisode de neige attendu vendredi, 27 départements en vigilance orange

Les grands froids se maintiennent et Météo France s'inquiète de nouvelles chutes de neige sur des axes verglacés. Sur les routes, sur les rails et aux aéroports, les quelques centimètres de neige attendus vendredi pourraient se conjuguer aux chutes précédentes et surtout recouvrir les plaques de verglas, d'autant qu'il est prévu qu'elle tienne au sol.



Météo France place ce jeudi à 16h 27 départements en vigilance orange neige et verglas, vigilance valable jusqu'à vendredi 16h au moins. Les départements concernés : Aisne (02), Cher (18), Corrèze (19), Creuse (23), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Nord (59), Oise (60), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Sarthe (72), Seine-Maritime (76), Somme (80), Vienne (86) et Haute-Vienne (87). Ils rejoignent les départements qui étaient restés sous surveillance : Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).