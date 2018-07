Nouvelle Aquitaine : de nombreuses lignes de train coupées

Des arbres sont tombées sur les routes et les voies ferrées avec les très violents orages qui ont eu lieu mercredi soir en Dordogne et Corrèze notamment. Les voyageurs d'affaires doivent être prudents sur les petites routes et s'informer avant de se rendre en gare. Les circulations sont totalement interrompues jusqu'à nouvel avis sur plusieurs axes : Bordeaux <> Arcachon, Bordeaux <> Périgueux, Bordeaux <> Bergerac, Périgueux <> Brive et Bordeaux <> Hendaye. Plusieurs arbres sont également tombés entre Coutras et Angoulême.