Nouvelle Calédonie : Air France et Qantas proposent des tarifs attractifs

Concrètement, Nouvelle-Calédonie Tourisme veut rapprocher le Caillou des Français. Qantas donne le départ de cette promotion avec des vols proposés à partir de 1 137€, à réserver jusqu’au 20 avril pour des séjours compris entre le 4 avril et le 9 juin ou entre le 1er et le 25 septembre 2018. Air France, en partenariat avec Aircalin, continuera sur cette même lancée avec des tarifs à réserver du 13 au 16 avril.



Cette opération sera complétée par une campagne de communication en métropole qui s’appuiera sur les deux compagnies. Leurs bases de données clients et followers, sont mobilisées : page d’accueil/landing page de Qantas et d’Air France, réseaux sociaux, newsletters « flyers membres », bannières web...