Nouvelle politique bagages pour Etihad

Désormais, la politique bagages d'Ethiad est basée sur le poids. Les passagers sont ainsi autorisés à enregistrer 23kg de bagages s'ils ont un billet Economy Deal fares. Ceux ayant réservé une offre Economy Saver ou Classic ont le droit à 30kg et les clients Economy Flex bénéficient de 35kg.Tous les voyageurs Business se voient proposer 40kg de bagages enregistrés tandis que les clients First peuvent mettre en soute 50Kg. De plus, les passagers installés dans la cabine The Residence de l'A380 peuvent partir avec 4 bagages de 32kg chacun.La compagnie a mis en place des exceptions sur certaines destinations qui sont détaillées sur cette page. De plus, les membres du programme de fidélité de la compagnie ont toujours le droit de venir plus chargés. Les clients Silver ont droit à 10kg supplémentaires tandis que les adhérents Gold et Platinum peuvent enregistrer respectivement 15 et 20kg de plus. Par ailleurs, sur les routes nord-américaines, ils profitent toujours d'une franchise de 32kg gratuits.Le transporteur précise que les valises doivent suivre la réglementation suivante :- Dimensions maximum – depuis / vers le Canada et les États-Unis : 158 cm (50x70x38)- Dimensions maximum – depuis / vers toutes les autres destinations : 207 cm (45x72x90)- Le poids de chaque article ne doit pas dépasser 32 kg. Tout article pesant plus de 32 kg ne sera pas accepté ni transporté.