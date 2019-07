Occitanie : trafic des TER perturbé jusqu'à samedi

Selon le site de la SNCF, des TER au départ de Toulouse sont concernés par ce mouvement de grève : entre Toulouse et Mazamet, Toulouse et Rodez, Toulouse et Saint-Sulpice, Narbonne et Toulouse.





Le trafic des TER entre Cerbère-Nîmes-Avignon-Marseille, Nîmes-Alès-Mende, Carcassonne et Limoux, Villefranche et Latour de Carol, ainsi qu’entre entre Béziers-Neussargues et Clermont-Ferrand est également touché par ce mouvement des cheminots.

Des perturbations concerneront également certains trains ce samedi 6 juillet dans la matinée : Carcassonne-Limoux, Villefranche-Latour de Carol, Nîmes-Mende/Clermont.

Des cars de substitutions seront mis en place.