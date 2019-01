Odalys City : la conciergerie se fait digitale

"les premiers résultats sont extrêmement positifs : 95% de nos clients se disent satisfaits de ce service et plus de 70% utilisent le service avec des pics de consultation le matin et en soirée"

Le nouveau service de conciergerie digitale d'Odalys City permet aux voyageurs d'affaires de réserver - par le biais d'une tablette installée dans leur chambre - des prestations hôtelières comme le petit-déjeuner ou l’accès au spa. Ils ont aussi la possibilité de booker des services en partenariat avec des marques sélectionnées comme la livraison de repas. Les hôtes peuvent également accéder à différents médias de divertissement, d’informations et de bonnes adresses.La solution est testée au sein de l'appart’hôtel Odalys City Paris Montmartre – établissement ouvert en décembre 2017 – depuis novembre dernier. James Galland, Directeur des activités Odalys City/Odalys Campus expliqueFace à ce succès, la plate-forme sera proposée en janvier dans d’autres établissements du Groupe avant d’être progressivement déployée tout au long de l’année. Par ailleurs, les services proposés vont être élargis grâce à de nouveaux partenariats en projet avec des start-up.