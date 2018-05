Offre stage Assistant Travel Manager H/F Toulouse

- participer au déploiement de notre nouvel outil- garantir le bon fonctionnement de l'outil (suivi des utilisateurs, mises à jour et améliorations),- apporter aide et support aux utilisateurs de l'outil lors du déploiement (référent(e) technique),- contrôler l'application de la Politique Voyages et Déplacements ;- assurer le back-up du Travel Manager lors de ses absences.Cette liste est non exhaustive, d'autres opportunités pourront être offertes durant la durée de la mission en fonction de vos compétences et motivations.Diplômé(e) Bac +3 ou plus, type ESCAET, vous avez un bon relationnel et de fortes capacités d'adaptation.Vous êtes autonome, vous avez un esprit d'analyse et vous savez être force de proposition.Vous possédez un bon niveau d'anglais à l'oral et à l'écrit.Votre bonne maitrise des outils informatiques sera également indispensable pour mener à bien vos missions (Excel impératif).Vous avez un attrait pour le monde du voyage et vous souhaitez vous investir dans un projet motivant.Intitulé du stage : Assistant Travel Manager H/FDurée du stage : 4 à 6 moisLieu de travail : ToulouseInformations salariales : A déterminer selon le profilDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à sarah.juquier@safrangroup.com