Oman Air : de nouvelles trousses d'accueil

Les passagers First et Business d'Oman Air se voient proposer des trousses Amouage sur les vols long-courriers. Les femmes et les hommes reçoivent des pochettes différentes en Première tandis que le kit est unisexe en classe Affaires. Les housses contiennent entre autres une crème hydratante, une crème pour le visage et une baume pour les lèvres. Une brosse à dent, du dentifrice et un bain de bouche sont aussi proposés.



La compagnie du Golfe prévoit par ailleurs de repenser le kit d'accueil offert aux clients Eco long-courriers. L'imprimé représentera différentes destinations d'Oman Air. Il contiendra une brosse à dent, des chaussettes, des bouchons d'oreilles et un masque pour les yeux.