Oman Air : les billets primes se réservent en ligne

Le programme de fidélisation d' Oman Air Sindbad, entre dans l'ère digitale. Les voyageurs d'affaires n'ont plus besoin d'appeler le centre d'appel dédié pour réserver un billet en utilisant leurs miles comme c'était le cas jusqu'à présent. Ils peuvent désormaisleur voyage eux-mêmes directement sur le site internet de la compagnie du Golfe.Après s'être identifiés, tout comme pour un achat classique, ils choisissent les vols et les options voulus via le moteur de recherche du site puis ils paient la somme restante en donnant leur numéro de carte de crédit.