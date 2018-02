Orange veut vite proposer de la 5G

D'ici à 2020, des expérimentations permettront de préparer l’arrivée de la 5G pour les clients grand public et entreprises. L'une des applications les plus emblématiques de cette nouvelle technique de communication est particulièrement visible dans l'univers de la voiture autonome. Orange fournira une couverture haut débit 4G+ sur l’ensemble du site de(Ile-de France) pour faciliter les tests des constructeurs. De plus, avec Ericsson, le groupe déploiera une infrastructure mobile expérimentale permettant de tester les fonctionnalités 5G nécessaires aux véhicules autonomes. Sa mise en service est prévue à l’automne 2018.La 5G promet un débit mobile amélioré, jusqu'à 10 fois plus rapide que la 4G. Une performance qui permettra, entre autres, aux entreprises de déployer un réseau local sans fil mais aussi la capacité de répondre à une consommation de contenus multimédia qui ne cesse d'augmenter. L'entreprise lancera entre mi-2018 et mi-2019 pour la première fois en France une expérimentation technique de bout en bout sur les villes de, dès que l’Arcep aura donné les autorisations nécessaires.