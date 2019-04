Page Hotels va ouvrir un hôtel à Londres

Doté de 138 chambres, ce nouvel établissement baptisé Page 8, sera situé dans le quartier très animé de Trafalgar Square. Il proposera également un espace café au rez-de-chaussée, un restaurant sur le toit de l'hôtel et un bar en plein air.



Le Page 8 est le second établissement du groupe Page Hotels, le premier ayant ouvert il y a quelques mois à Hong Kong. Le concept : " proposer un hébergement de luxe abordable, design et sophistiqué, dans des lieux centraux destiné à ceux qui aiment découvrir des lieux nouveaux".