Panne Montparnasse : une partie des TGV transférés vers Austerlitz

"les voyageurs d’un train Transilien Dreux-Paris (ligne N) ont commencé à descendre sur les voies. Ce nouvel incident a déclenché l’arrêt des circulations pour des raisons de sécurité, ce qui a généré de nouvelles perturbations. Les circulations ont pu reprendre progressivement à partir de 11h. A 12h30, un nouvel incident est survenu, limitant le nombre de voies disponibles à Paris Montparnasse".

Nouvelle pagaille à la Gare de Paris Montparnasse ce jeudi 31 janvier. Après une série de pannes et d'incidents sur la plate-forme perturbant fortement le trafic, la SNCF a mis en place un plan de transport.Il prévoit pour les TGV (hors OuiGo) :- le transfert des(Tours, La Rochelle, Poitiers, Bordeaux et au-delà) à Paris Austerlitz- despour les TGV de la- les OuiGo restent également à MontparnasseLa SNCF recommande également aux passagers des'ils le peuvent.Les services d’information voyageurs sont mobilisés ainsi que les équipes en gare pour informer les passagers. Par ailleurs, la ligne de bus 91 est renforcée entre Montparnasse et Austerlitz.De plus, la garantie G30 s'appliquera pour les TGV en retard de plus de 30min.Une panne électrique est survenue à 8h45 sur la plate-forme ce jeudi, ce qui a généré une interruption des circulations sur les voies 1 et 2. Si l’alimentation a été rétablie en une quinzaine de minutes, un autre incident s’est produit vers 9h30. La SNCF expliqueDans ces conditions, un retour à la normale n’était plus envisageable avant ce soir.La gare Montparnasse a connu plusieurs pannes majeures ces dernières années, notamment lors des étés 2018 et 2017 . Elles avaient d'ailleurs conduit à la création d' un plan de transport.