Panne à la gare Montparnasse : retour à la normale progressif ce vendredi

"les voyageurs d’un train Transilien Dreux-Paris (ligne N) ont commencé à descendre sur les voies. Ce nouvel incident a déclenché l’arrêt des circulations pour des raisons de sécurité, ce qui a généré de nouvelles perturbations. Les circulations ont pu reprendre progressivement à partir de 11h. A 12h30, un nouvel incident est survenu, limitant le nombre de voies disponibles à Paris Montparnasse".

Nouvelle pagaille à la Gare de Paris Montparnasse . Après une série de pannes et d'incidents sur la plate-forme perturbant fortement le trafic.La SNCF précise également que la garantie G30 s'appliquera pour les TGV en retard de plus de 30min.Une panne électrique est survenue à 8h45 sur la plate-forme, jeudi, ce qui a généré une interruption des circulations sur les voies 1 et 2. Si l’alimentation a été rétablie en une quinzaine de minutes, un autre incident s’est produit vers 9h30. La SNCF expliqueLa gare Montparnasse a connu plusieurs pannes majeures ces dernières années, notamment lors des étés 2018 et 2017 . Elles avaient d'ailleurs conduit à la création d' un plan de transport.