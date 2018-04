Panne chez Eurocontrol : 10% des vols européens supprimés - 50% des vols en retard

Tout le ciel européen est affecté ce mardi 3 avril après-midi par une panne technique chez Eurocontrol, l'agence qui gère le système de contrôle du trafic aérien de l'UE. Pour y faire face, Eurocontrol a pris des mesures d'urgence en conséquence, mais cela signifie que la capacité disponible sur l'ensemble du réseau a été réduite de 10 % et pas moins de 50% des 30 000 vols prévus dans l'espace aérien européen pourraient enregistrer des retards, explique l'agence : " Aujourd'hui, 29.500 vols étaient attendus sur le réseau européen. Environ la moitié d'entre eux pourraient enregistrer un retard en raison de la panne du système ", a indiqué dans un communiqué l'organisation, qui avait fait état plus tôt d'une " défaillance du système amélioré de gestion tactique des flux ".



Le problème avec le système ETFMS (Enhanced Tactical Flow Management System) a été identifié et les travaux progressent pour la réparation, qui devrait être effective tard ce mardi soir. Les compagnies aériennes ont été priées de déposer un nouveau plan de vol pour les vols qui n'ont pas encore été exploités et qui ont été déposés à l'origine avant 10.26UTC.



Les aéroports, dont Schiphol, Bruxelles et Helsinki, ont également averti les voyageurs que des retards pourraient se produire. L'aéroport de Bruxelles a indiqué que les départs étaient limités à 10 vols par heure. L'aéroport belge gère 650 vols par jour, selon son site web.



Plusieurs aéroports à travers le continent ont mis en garde contre les problèmes, Schiphol disant que la "défaillance du système" à Eurocontrol pourrait avoir des "conséquences possibles" pour les départs.