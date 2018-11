Paris : l'hôtel Grand Powers s'offre un lifting pour son centenaire

"Le charme des grands volumes, des moulures et des cheminées d’époque demeure mais la touche contemporaine avive l’ensemble avec des matériaux et couleurs audacieusement assortis, un mobilier sur-mesure, des contrastes saisissants entre pierres et étoffes"

Après son lifting, le Grand Powers affichera une atmosphère douce et feutrée, donnée par les tonalités de rose poudré, bleu ou céladon., explique un communiqué.L'établissement 5 étoiles sera doté de 50 chambres et suites. Certaines d'entre-elles ouvriront sur un balcon et ont des vues imprenables sur les immeubles des rues François 1er et Pierre Charron, ainsi que sur la Tour Eiffel. Par ailleurs, elles disposeront toutes du wifi gratuit, d'une machine Nespresso et une télé connectée.L'hôtel abritera aussi le restaurant le Café 52. Il proposera une cuisine à l’esprit "snacking de luxe", imaginée par le chef Maxime Raab qui s’est précédemment illustré au Fouquet’s.Les voyageurs d'affaires pourront aussi se détendre au sein de l'espace bien-être : le Spa Thala. Entièrement habillé de trois différents marbres, il sera équipé d'un jacuzzi, un hammam, un sauna, une salle de sport ouverte 24h/24.52 rue François 1erParis 8e