Paris : la gare du Nord fermée ce samedi 20 octobre (rappel)

Dans le cadre de l'installation d'une "tour de contrôle" pilotant les postes d'aiguillage, la gare du Nord va progressivement stopper ses activités pendant la journée du samedi 20 octobre. Elle sera totalement fermée à 20h30.



La circulation des trains reprendra à partir de 5h00 le dimanche 21 octobre.



La nouvelle "tour de contrôle" permettra de télécommander les 13 postes d'aiguillage qui supervisent les trains desservant la Gare du Nord et facilitera ainsi le traitement des incidents.



Les lignes touchées par ces travaux :

Le RER B ne circulera pas entre entre Châtelet-Les Halles et Le Bourget toute la journée du samedi 20 octobre. Par ailleurs, les voyageurs d'affaires ne pourront pas relier Paris à Roissy en train à partir de 19h. En effet, la circulation des rames sera interrompue sur la partie nord de la ligne de Châtelet-Les Halles à l'aéroport de Roissy et Mitry-Claye.



Le RER D sera interrompu jusqu'à 20h30 entre Gare de Lyon et Gare du Nord, puis à partir de 20H30 entre Gare de Lyon et Creil.



La ligne H du Transilien ne proposera aucun train jusqu'à 20h30 de Gare du Nord à Saint-Denis, puis à partir de 20H30 jusqu'à Ermont-Eaubonne et Sarcelles-Saint-Brice.



Sur la ligne K, il n'y aura aucun train jusqu'à 19h00 de Gare du Nord à Mitry-Claye, puis le soir jusqu'à Crépy-en-Valois.



Des bus de remplacement seront mis en place sur les lignes impactées.



De plus, aucun train grandes lignes ne circulera à partir de 20h30. La SNCF n'a d'ailleurs pas ouvert à la vente les trains normalement programmés sur cette plage horaire.