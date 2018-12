Paris : un hôtel signé Starck ouvre dans le Marais

Après Le Brach dans le 16e arrondissement de Paris, le créateur Philippe Starck a investi une nouvelle adresse 5 étoiles : le 9Confidentiel situé dans le 4eme arrondissement.La façade Art Déco du bâtiment, avec ses fenêtres en bow-window, abrite 29 chambres sur 6 étages dont 3 suites offrant une vue panoramique sur les toits parisiens. Elles ont toutes été pensées par Philippe Starck comme des bonbonnières évoquant l’univers des années folles, faisant ainsi la part belle aux tons pastels, aux matériaux nobles et au néo-classicisme. Les voyageurs d'affaires y trouveront aussi du wifi gratuit, une télé écran plat et des prises USB intégrées à la tête de lit.L'établissement propose également aux clients une salle de petit déjeuner, un bar à cocktails et un salon de thé.Enfin, pour compléter l’effet cocon de l’hôtel, un service de soins beauté et bien-être en chambre est disponible à la carte en partenariat avec Codage, marque parisienne de cosmétiques sur-mesure.58, rue du Roi de Sicile,75004 ParisTel : 01 86 90 23 33