Paris : Adagio teste un « majordome connecté »

Les Aparthotels Adagio testent en ce moment dans une de leurs chambres à Paris une nouvelle solution innovante appelée Zac, à destination de leur clientèle. Zac, c’est un raton-laveur qui apparaît sous forme d’un hologramme et qui exerce la profession de majordome. Cet assistant pas comme les autres, créé par la société française Vivoka, peut, grâce à un système de reconnaissance vocale, entendre les demandes des clients et en exécuter certaines, comme éteindre la lumière, verrouiller la porte d’entrée, allumer la musique ou encore fermer les rideaux, le tout au moyen d’objets connectés. À noter que pour ce faire, Vivoka a développé de nombreux partenariats avec certaines marques pour que les objets ou solutions connectés de ces dernières soient compatibles avec Zac. Ce dernier a également la capacité de se rappeler des préférences du client au fur et à mesure.Zac n’en est pour l’instant qu’à l’état de test chez Adagio, mais la marque pourrait déployer cette solution dès 2021. Cela correspond en tout cas à la volonté de Vivoka qui souhaite viser avant tout le marché hôtelier, comme l’indiquait il y a un an William Simonin, PDG de la société, dans une interview accordée à L’informaticien.com.