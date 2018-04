Paris Aéroport : la reconnaissance faciale cet été

Il y a plusieurs mois que Paris Aéroport annonce le déploiement de 90 nouveaux systèmes Parafe sur ses plate-formes. Leur avantage : la reconnaissance faciale qui permet d'accélérer les contrôles par rapport à la reconnaissance digitale, en les réduisant à 10 secondes. Mais les premiers tests n'ont pas été jugés très fiables et Gemalto a été invité a revoir sa copie.



Apparemment c'est chose faite puisqu'Edward Arkwright, directeur général exécutif, en charge du développement, de l'ingénierie, et de la transformation de Groupe ADP, a annoncé ce mercredi les premiers déploiements pour le 18 juillet. Ils devraient permettre d'accélérer les passages aux frontières surchargés l'été, d'autant que la France a prévu de maintenir ses contrôles y compris en zone Shengen pour les 6 prochains mois.



Il reste que le système de la reconnaissance faciale, chargé de comparer la photo du passeport et le visage du passager, va rester sous contrôle et dans un premier temps, pourrait s'opérer en " fonctionnement dégradé ", avec un fonctionnaire pour vérifier le bon déroulement des contrôles, a précisé Edward Arkwright. C'est sans doute bien là que le bât blesse puisque l'été est aussi la période où les hommes de la PAF sont très sollicités... et pas toujours enchantés de se voir remplacés par des machines.



Officiellement et selon les chiffres de la Fédération nationale de l'aviation marchande (FNAM), très peu de voyageurs - à peine 3 à 5% des passagers titulaires de passeports français biométriques - sont éligibles au contrôle par empreintes digitales. Ils seraient 30 à 40% des passagers titulaires de passeports européens biométriques pour la reconnaissance faciale.