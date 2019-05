Paris-Orléans : le trafic ferroviaire fortemment perturbé à partir de jeudi

En raison de travaux de modernisation des installations le trafic sera fortement perturbé. Entre jeudi 30 mai 12h35 et dimanche 2 juin 13h30, le trafic sera totalement interrompu sur la ligne Orléans-Paris et Bourges -Montluçon.



Aucun train ne circulera également à compter du jeudi 30 à 14h10 jusqu'au dimanche 2 juin 13h25 sur les axes Paris – Vierzon – Bourges – Nevers, Orléans – Vierzon – Châteauroux – Limoges et sur l’axe Tours – Vierzon – Bourges – Nevers. Des bus de substitution seront mis en place par la SNCF.