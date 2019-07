Le projet avait été annoncé il y a quelques mois. En mars 2020, le métro fonctionnera 24h/24 un samedi par mois pendant une première période de test (6 mois). Dans un premier temps, cela concernera uniquement les lignes 1,2,5,6,9 et 14, en plus des T2, T3a et 3b. Si cette période de test est concluante, cette ouverture nocturne pourrait être permanente. A noter que certains arrêts ne seront pas marqués.