Partenariat entre Air Austral,Air Madagascar et Kenya Airways

Les trois compagnies mettent ainsi en place un partenariat positionnant Nairobi en tant que nouveau hub s’ajoutant aux hubs d’Antananarivo et de Saint-Denis de La Réunion



Cet accord, prévoit notamment des partages de codes, pour renforcer et développer les dessertes du continent Africain de et vers l’océan Indien, offrant ainsi à leurs passagers un choix élargi de services.