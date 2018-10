Partenariat entre Virgin Atlantic et easyjet

C'est une nouvelle alliance dans le ciel européen. Ce partenariat permettra de connecter à l'aéroport de Londres Gatwick les vols long-courriers de Virgin à ceux d'easyjet au départ de l'Europe. Baptisé Woldwide Connect by easyjet, ce système permet à un passager de réserver un vol court-courrier sur easyjet et un billet long-courrier sur Virgin Atlantic, comme le fait déjà Easyjet avec Norwegian et Westjet.



Le système de transit " Gatwick Connect " de l'aéroport assurera la logistique du transfert des bagages entre les vols des deux compagnies. Le passager d'easyJet arrivant à Gatwick déposera son bagage dans une zone de l'aéroport, la " drop-off ", et les services aéroportuaires se chargeront de l'acheminer vers le bon avion.



Ce service et le prix de Gatwick Connect sont affichés au moment de la réservation des billets sur le site internet de la compagnie. Ce système ne fonctionne qu'avec des correspondances d'au moins 2h30.