Participez au Futur Of Business Travel 2018

8h30 : Accueil des participants, découverte des exposants & networking



9h00 : Guillaume Poulain, Rédacteur en chef de TOM – Introduction



9h05 : SAP Concur – Discours d’ouverture



9h20 : [Ecosystème] Morgann Lesné, Partner de Cambon Partners – A quoi ressemblera le marché mondial du Voyage d’Affaires en 2020-2025 ?



9h40 : [Process] En quoi les futurs moyens de paiement vont-ils faciliter la vie des acheteurs et des voyageurs d’affaires ?



10h00 : [Maîtrise des coûts] Comment le prédictif va-t-il transformer les achats et améliorer l’expérience du voyageur durant son déplacement ?



10h20 : Fast & Serious – Les startups ont 1 minute pour convaincre



10h30 : Pause café



10h50 : [Légal] Sarah Lenoir, Directrice de l’activité Droit de la data et IP, et Anne Renard, Directrice de l’activité Conformité et Certification au sein du cabinet Lexing Alain Bensoussan – La face cachée des données du voyage d’affaires



Le business travel exploite et génère des données sur le voyageur : datas à titre privé, liées à son activité professionnelle mais également sur l’entreprise pour laquelle le collaborateur se déplace. Comment sécuriser ces données qui constituent tant des données à caractère personnel que des informations pouvant relever du secret des affaires ? Quel est le rôle de l’acheteur dans ce processus ?



11h20 : [Duty of care] Jean-Pierre Lach, Président de PIMAN Group – Intelligence artificielle, deep learning… La sûreté du voyageur d’affaires à horizon 2025



11h40 : [Gestion du changement] Stéphane Hugon, sociologue et co-fondateur de l’institut Eranos – Evolution des usages, culture du changement : pourquoi et comment adopter l’innovation ?



12h00 : Table-ronde : Et si la responsabilisation du voyageur était au cœur de la politique voyage ? Focus sur les best practices américaines et européennes.



13h00 – 14h00 : Déjeuner & networking