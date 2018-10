Passage à l'heure d'hiver : informez dès maintenant vos voyageurs

Dans tous les pays membres, le passage à l'heure d'hiver s'effectue le dernier dimanche d'octobre et le passage à l'heure d'été le dernier dimanche de mars. Le passage à l'heure d'hiver aura donc bien lieu dans la nuit du 27 au 28 octobre prochain, tandis que le passage à l'heure d'été aura lieu dimanche 31 mars 2019 (à 2 heures du matin).



L'objectif du changement d'heure est principalement de faire correspondre au mieux les heures d'activités avec les heures d'ensoleillement pour limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel.



Pour mémoire, le président de la Commission européenne a présenté devant les eurodéputés une proposition visant à mettre fin en 2019 à l'obligation pour les États membres d'avancer les horloges d'une heure en mars et de les reculer d'autant en octobre.Ce texte prévoit que chaque État membre devra, au plus tard en avril 2019, notifier à la Commission son intention d'appliquer de façon permanente l'heure d'été ou l'heure d'hiver.