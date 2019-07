Peugeot teste une 3008 autonome sur l'A1O et l'A11

En association avec Vinci, PSA a testé un 3008 autonome dans la circulation réelle. Le véhicule a réussi à franchir sans encombre des travaux et à se garer sur le bas-côté en toute sécurité. Le prototype, une Peugeot 3008 a réussi deux tests en conditions réelles, dans un trafic normal sur les autoroutes A10 et A11. Le véhicule a ainsi franchi en mode autonome une zone de circulation modifiée en raison de travaux. Il s'est adapté à une réduction du nombre de voies.



La deuxième partie du test portait sur la mise en sécurité du véhicule : après avoir constaté que le conducteur ne reprenait pas la main comme demandé, pour faire face à une situation plus complexe ou parce que c'est la fin de la voie rapide, le véhicule est allé se garer de lui-même dans une zone refuge.



Le groupe automobile entend donc développer des véhicules autonomes du niveau 3, c'est à dire que la voiture est capable de tout gérer dans certaines conditions, notamment sur les autoroutes.