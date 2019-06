Plaza Premium Lounge ouvre son premier salon à Helsinki

Situé entre les portes 34 et 40, au troisième étage du terminal 2 des départs internationaux non-Schengen, il peut accueillir jusqu'à 140 personnes.



Une cuisine internationale y est servie, avec un petit déjeuner proposé entre 5h00 et 11h00. Le Plaza Premium Lounge propose également des douches, une connexion Wi-Fi gratuite, des postes de travail avec service d'impression et une salle de jeux pour les enfants.



A l'occasion de l'ouverture du salon, Plaza Premium propose une réduction de 25% sur le prix d'entrée en pré-réservation. Le groupe a également annoncé plusieurs projets aux Etats-Unis et en Chine.