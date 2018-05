Plus d'un tiers des Travel Managers tablent sur une hausse des déplacements professionnels en 2018

Par conséquent, même dans un contexte de progression globale des voyages d’affaires, la maîtrise des dépenses de voyages d’affaires reste une préoccupation forte des Travel Managers. C’est aussi ce qui explique l’engouement pour les solutions de paiement centralisé qui se confirme d’année en année. Les Travel Managers ont ainsi une meilleure visibilité des dépenses et le voyageur d’affaires y trouve également son compte en terme de confort d’utilisation. Ainsi 46% des utilisateurs de cartes virtuelles donnent une note de satisfaction élevée à cette solution, dès la première utilisation".

La 13ème édition de l'ITMS d'AirPlus a interrogé plus de 3 000 acheteurs et voyageurs d'affaires dans 24 pays, et révèle que le secteur des déplacements professionnels est dynamique. 35% des Travel Managers sondés prévoient une hausse des réservations de déplacements au sein de leurs entreprises pour l’année 2018. Cette progression du nombre de voyages d'affaires est particulièrement attendue dans les pays émergents, qui affichent des taux de croissance économique élevés. Dans ces pays, les TM prévoient des hausses significatives comme en Inde (70%), au Brésil (55%) ou encore en Chine (54%).En revanche, dans d’autres pays, l’évolution des voyages d’affaires est différemment appréciée. Les causes varient selon les pays. Ainsi, les Travel Managers britanniques s’interrogent quant aux conséquences futures du Brexit sur l’évolution des déplacements professionnels : le pourcentage d’optimistes prévoyant une hausse a plongé de 50% à 30% en un an. Par contre, les pessimistes sont passés de 11% à 17%. La confiance s’érode déjà : 25% seulement des Britanniques interrogés envisagent une hausse des voyages d’affaires en 2018 alors qu’ils étaient deux fois plus nombreux en 2017.La France reste encore timide avec 18% de progression envisagée en 2018. Mais ce pourcentage est plus élevé qu’en 2017... un signe encourageant.L'ambiance a également changé dans les entreprises américaines. Si le moral semble encore bon avec 43% des TM tablant sur une progression des voyages d’affaires en 2018, cela représente une forte baisse par rapport aux 71% de prévisions à la hausse enregistrés en 2017. Le Canada connaît un scénario inverse. Si les acheteurs n'étaient que 25% à prévoir une hausse des déplacements l'année dernière, ils sont aujourd'hui 45%, soit 10% de plus que la moyenne mondiale.L’étude s’est également penchée sur tous les aspects liés à la gestion des voyages d’affaires et aux pratiques des Travel Managers et voyageurs d’affaires. Et les Travel Managers s’inquiètent d’une augmentation des coûts : 41% s’attendent à voir les prix des billets d’avion augmenter et 36% pensent que le coût des dépenses hôtelières sera également en hausse.AirPlus ajoute : "L'étude Travel Management Study (ITMS) 2018 d'AirPlus est disponible via ce lien