Ponctualité des trains: la SNCF est l'un des pires opérateurs en Europe

Pour cette nouvelle étude, 13 pays européens ont été passés au crible et les résultats confirment ce que tout français sait déjà : la SNCF ne brille pas par sa ponctualité.



En 2017, quelque 91 % en moyenne des trains européens sont arrivés à l'heure à leur destination. Mais la SNCF française se situe en dessous de cette moyenne avec une ponctualité atteignant les 87 %. Sur 13 pays, la France arrive donc en 11em position. Les deux dernières places du classement sont occupées par la Belgique et l'Italie.



La France ne semble d'ailleurs pas s'être beaucoup améliorée ces dernières années. Sur la période 2012-2017, la ponctualité des trains SNCF a été de 88 %, soit un petit point de plus que sur la seule année 2017. L'année 2018 risque d'être exceptionnellement mauvaise en raison du grand mouvement social du printemps qui a paralysé une bonne partie du trafic ferroviaire de mars à juin.



Les choses pourraient s'améliorer pour l'année en cours. "Le premier trimestre 2019 est marqué par les meilleurs résultats régularité de ces dernières années", explique la compagnie ferroviaire qui précise que "le taux de ponctualité est passé de 87 à 89,3 %."



Pas de classement sans vainqueur: la première place revient à la Lettonie, avec un taux de 99 % de ponctualité, la seconde à la Suisse avec 97 % de trains ponctuels et la troisième aux Pays-Bas (96 %). L'Espagne, d'une taille plus comparable à celle de la France, fait également mieux : 93 % des trains sont arrivés à l'heure en 2017.