Pour easyJet, si vous ressemblez au Prince Harry, c’est gagné !

La compagnie easyJet se lance à la recherche de sosies du Prince Harry et de sa future épouse américaine Meghan Markle. Le concours #RoyalLikeness va permettre de selectionner les 14 meilleurs concurrents qui seront rassemblés à Londres le 14 mai pour la grande finale du concoursLes aspirants seront évalués sur leur ressemblance bien sûr, mais également sur leur habilité à faire une révérence, leur lancer de bouquet et leur demande en mariage. Les deux vainqueurs seront couronnés par un jury composé d’un sosie du prince William, d’un ancien correspondant à la Cour d’un journal anglais et d’un patron d’agence de sosies.Le couple vainqueur recevra à cette occasion un an de vols offerts sur l’ensemble du réseau easyJet, fort de 1 000 lignes à travers l’Europe, mais bénéficiera également d’un traitement royal à l’occasion d’un voyage tous frais payés à Londres, afin de terminer l’aventure en beauté.