Prague accueille son premier Radisson Blu Hotel

Composé de 160 chambres, l'établissement propose une offre de restauration, un bar, un rooftop ainsi que 8 salles de réunion pouvant accueillir jusqu'à 150 personnes ."Nous considérons le Radisson Blu Hotel, Prague comme un centre d’affaires idéal et un lieu superbe pour organiser des conférences, réunions et événements. L’hôtel viendra compléter notre hôtel Park Inn Prague et nous sommes fiers de nous implanter dans l’une des villes les plus passionnantes d’Europe" , a déclaré Yilmaz Yildirimlar, vice-président pour l’Europe centrale et méridionale de Radisson Hotel Group.