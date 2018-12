Préavis de grève CGT à la SNCF et à la RATP pour vendredi 14

Dans un communiqué, la CGT-Cheminots dit constater que " les mouvements sociaux actuels posent les questions de salaires et pensions, de protection sociale, d'environnement et de service public en territoire, autant de sujets qui étaient portés par la grève des cheminots " au printemps dernier, contre la réforme de la SNCF.



" La colère n'est pas retombée ", constate la CGT-Cheminots (premier syndicat à la SNCF) pour qui " la grève du 14 décembre 2018 sera donc l'occasion pour les cheminots de montrer cette colère contre une réforme qu'ils continuent de rejeter ".



De son côté, la CGT de la RATP indique également par voie de communiqué avoir déposé un préavis de grève couvrant "l'ensemble des services et des catégories professionnelles de l'entreprise" du jeudi 13 à 22 heures au samedi 15 à 7 heures.



La CGT-RATP, deuxième syndicat de la régie, " réaffirme son opposition à la politique salariale menée par l'entreprise", estimant que la rémunération des agents "ne suit plus l'évolution du coût de la vie ".