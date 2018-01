Prestations d'agence de voyage pour le musée des Confluences.

Demande : Musée des Confluences à Lyon Nature de l'appel d'offres : prestations de transport et d'hébergement pour les voyageurs dont les frais de déplacements professionnels sont pris en charge par le musée des Confluences.Sont exclues du présent accord-cadre, les réservations de transports et d'hébergements faites dans le cadre de partenariat et ou de mécénat obtenus auprès de partenaires du muséeDocuments complémentaires disponible ICI Contact et dossier : marie.racoupeau@museedesconfluences.fr Date limite de réponse : 21/02/2018