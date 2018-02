Prestations d'agence de voyages nécessaires aux déplacements des collaborateurs de la CCMSA (hors hébergement)

Demande : MSA Caisse CentraleDate limite de réponse : 5 mars 2018Budget : non préciséLa consultation a pour objet les prestations d'agence de voyage nécessaires aux déplacements (ferroviaires et aériens) des collaborateurs de la CCMSA (hors hébergement). Les destinations des déplacements sur le territoire métropolitain y compris la Corse concernent essentiellement les villes où siègent les caisses départementales et pluri départementales de la MSA (voir annexe 1 au Cctp).Le marché est composé d'un lot unique.Adresse à laquelle des informations complémentaires sont disponibles : MSA CAISSE CENTRALE, 19 rue de Paris, 93013, Bobigny, par mail Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique