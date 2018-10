Primera Air va déposer le bilan ce mardi

"malheureux imprévus"

"sans financement supplémentaire, nous n'avons plus la possibilité de continuer nos opérations".

Les avions de Primera Air resteront cloués au sol ce mardi 2 octobre. La compagnie a confirmé qu'elle allait déposer le bilan en raison dequi lui ont causé des difficultés financières.L'entreprise a, en effet, dû faire face ces deux dernières années à la perte d'une avion à cause de la corrosion et des retards dans la livraison de ses nouveaux Airbus A321neo. La direction indiqueNul doute que la hausse des carburants est également l'une des raisons de cet arrêt brutal. Elle pourrait sonner le glas de quelques low cost longs-courriers qui se battent principalement sur le prix.La low-cost transatlantique s'était fortement développée ces derniers mois. Après s'être installée à Paris et Londres Stansted en avril dernier, elle avait annoncé récemment l'ouverture d'une base à Bruxelles en mai 2019.Le Directeur des opérations s'est adressé dès ce lundi 1er octobre aux collaborateurs de la compagnie, via mail et twitter :