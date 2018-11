Privatisation des aéroports : la Cour des Comptes recadre l'Etat

"Le processus de privatisation de l’aéroport de Toulouse a révélé de graves insuffisances et demeure inabouti"

"a été amélioré pour Lyon et Nice".

"De manière générale, les procédures de cession prennent insuffisamment en compte la dimension industrielle, environnementale et sociale des projets. L’État doit définir précisément les intérêts qu’il entend préserver, se doter d’une stratégie globale et conserver un haut niveau d’information sur les décisions affectant la qualité du service public aéronautique"

"maîtrise des investissements étrangers

"une capacité d’agir de l’État postérieurement à la privatisation".

Les privatisations des aéroports de Toulouse (en 2015), Nice et Lyon (en 2016) ont reçu de vives critiques aussi bien de la part des élus , des associations que des acteurs de l'aérien Et, la Cour des comptes n'est pas tendre, non plus, avec le processus d'ouverture du capital mis en place pour la plate-forme de la ville rose., indique le rapport En revanche, la juridiction financière reconnaît qu'ilElle estimeLa Cour des comptes émet ainsi plusieurs recommandations pour éviter les erreurs passées comme fiabiliser les procédures, mettre en place une meilleure" ou encore maintenirLe rapport complet est disponible via ce lien