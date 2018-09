Promo Emirates: jusqu'à 50% de réduction sur les vols

En matière de transport aérien,la période de la rentrée offre beaucoup de possibilités pour voyager moins cher avec les ventes bradées de nombreuses compagnies.



Emirates casse également les prix en ce début septembre en affichant des réductions pouvant aller jusqu'à 50% sur de nombreuses destinations.



Pour profiter de ces promotions, les billets doivent être réservés jusqu'au 10 septembre pour des voyages dont la période s'étend jusqu'en mars 2019.



Les destinations concernées sont notamment Auckland, Amman, Amsterdam, Athènes, Birmingham, Bangkok, Mumbai, Bruxelles, Le Caire, Guangzhou, Casablanca, Copenhague, Dhaka, Delhi, Düsseldorf, Dubaï, Francfort, Genève, Hanoï, Hong Kong, Phuket, Washington, Islamabad, Istanbul, Djeddah , New York, Londres et Paris, entre autres.



Au total, il faut compter plus de 50 destinations. Les passagers bénéficieront également de bonus miles à travers cette campagne de promotion.